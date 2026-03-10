  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Capturan a sospechosos en crimen de Kembery Flores, hondureña asesinada en EE UU

De acuerdo con el jefe de Seguridad Pública de Sunnyvale, Dan Pistor, uno de los sospechosos había sido pareja sentimental y padre de los hijos de Kembery Flores

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 06:23
Capturan a sospechosos en crimen de Kembery Flores, hondureña asesinada en EE UU

Familiares de Kembery la han descrito como una madre ejemplar y una persona muy querida por quienes la conocían.

Foto: Redes sociales

California, Estados Unidos.- Las autoridades de Sunnyvale, en California, informaron sobre la captura de dos hombres sospechosos de participar en el crimen de la hondureña Kembery Chirinos Flores, una joven de 24 años que fue encontrada sin vida dentro de un vehículo tras un tiroteo ocurrido a inicios de año en Estados Unidos.

De acuerdo con la policía, el crimen ocurrió alrededor de las 9:39 de la noche en el sector del 1225 de Vienna Drive, donde agentes acudieron al lugar tras recibir una alerta y, al llegar, encontraron a la joven dentro de un automóvil con heridas de bala.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Kembery Chirinos Flores, quien fue declarada muerta en la escena debido a la gravedad de las lesiones.

Con heridas y dentro de un carro: así hallaron a Kembery Flores, hondureña asesinada en EE UU

El lunes -9 de marzo- la policía anunció la detención de dos sospechosos vinculados con el caso. Se trata de Alfonso Inestroza Martínez, residente de Hollister, y Gerzon Chirinos Munguía, residente de Sunnyvale.

Según las investigaciones, ambos hombres fueron capturados durante operativos realizados por las autoridades. Durante los arrestos, los agentes también lograron recuperar un arma que presuntamente fue utilizada en el crimen.

La policía detalló que se trata de una escopeta que, según las indagaciones preliminares, habría sido empleada para disparar contra la joven hondureña.

Las autoridades también revelaron que Gerzon Chirinos Munguía mantenía una relación previa con la víctima. De acuerdo con el jefe de Seguridad Pública de Sunnyvale, Dan Pistor, ambos habían sido pareja sentimental.

Hallan sin vida a hondureña y sus hijos dentro de su casa en Florida, Estados Unidos

Además, las investigaciones establecen que Munguía es el padre del hijo de ambos, un niño de cinco años.

Tras su captura, los dos sospechosos permanecen detenidos en la cárcel del condado de Santa Clara mientras avanzan las diligencias judiciales y la recopilación de pruebas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias