Capturan a sospechosos en crimen de Kembery Flores, hondureña asesinada en EE UU

California, Estados Unidos.- Las autoridades de Sunnyvale, en California, informaron sobre la captura de dos hombres sospechosos de participar en el crimen de la hondureña Kembery Chirinos Flores, una joven de 24 años que fue encontrada sin vida dentro de un vehículo tras un tiroteo ocurrido a inicios de año en Estados Unidos.
De acuerdo con la policía, el crimen ocurrió alrededor de las 9:39 de la noche en el sector del 1225 de Vienna Drive, donde agentes acudieron al lugar tras recibir una alerta y, al llegar, encontraron a la joven dentro de un automóvil con heridas de bala.
Las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Kembery Chirinos Flores, quien fue declarada muerta en la escena debido a la gravedad de las lesiones.
El lunes -9 de marzo- la policía anunció la detención de dos sospechosos vinculados con el caso. Se trata de Alfonso Inestroza Martínez, residente de Hollister, y Gerzon Chirinos Munguía, residente de Sunnyvale.
Según las investigaciones, ambos hombres fueron capturados durante operativos realizados por las autoridades. Durante los arrestos, los agentes también lograron recuperar un arma que presuntamente fue utilizada en el crimen.
La policía detalló que se trata de una escopeta que, según las indagaciones preliminares, habría sido empleada para disparar contra la joven hondureña.
Las autoridades también revelaron que Gerzon Chirinos Munguía mantenía una relación previa con la víctima. De acuerdo con el jefe de Seguridad Pública de Sunnyvale, Dan Pistor, ambos habían sido pareja sentimental.
Además, las investigaciones establecen que Munguía es el padre del hijo de ambos, un niño de cinco años.
Tras su captura, los dos sospechosos permanecen detenidos en la cárcel del condado de Santa Clara mientras avanzan las diligencias judiciales y la recopilación de pruebas.