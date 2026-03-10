Capturan a sospechosos en crimen de Kembery Flores, hondureña asesinada en EE UU

California, Estados Unidos.- Las autoridades de Sunnyvale, en California, informaron sobre la captura de dos hombres sospechosos de participar en el crimen de la hondureña Kembery Chirinos Flores, una joven de 24 años que fue encontrada sin vida dentro de un vehículo tras un tiroteo ocurrido a inicios de año en Estados Unidos.

De acuerdo con la policía, el crimen ocurrió alrededor de las 9:39 de la noche en el sector del 1225 de Vienna Drive, donde agentes acudieron al lugar tras recibir una alerta y, al llegar, encontraron a la joven dentro de un automóvil con heridas de bala.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Kembery Chirinos Flores, quien fue declarada muerta en la escena debido a la gravedad de las lesiones.