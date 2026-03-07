Condenan a 17 años a narco hondureño que traficaba cocaína de Colombia a EE UU

Florida, Estados Unidos.- Un juez federal estadounidense condenó a 17 años y seis meses de prisión al hondureño Rosbin Leonardo Duarte Elvir, líder de una organización criminal que traficaba cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos.

La sentencia, dictada en la corte del Distrito Medio de Florida, incluye además el decomiso de cinco millones de dólares, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Según las autoridades estadounidenses, Duarte lideraba una red transnacional de tráfico de drogas que operaba desde Cali y la isla de San Andrés en Colombia, trasladando cocaína oculta en cajas de fruta.

La droga era enviada por bote a Nicaragua o Honduras y luego transportada por tierra hacia México y finalmente a Estados Unidos.

El DOJ detalló que la organización contaba con la complicidad de al menos 20 policías colombianos corruptos, quienes facilitaban la salida de la cocaína desde los aeropuertos.

Entre 2022 y 2024, la red logró enviar miles de kilogramos de cocaína hasta su destino final, hasta que en mayo de 2024 autoridades colombianas incautaron 540 kilogramos de droga en el aeropuerto de Cali.

De acuerdo con el comunicado del DOJ, Duarte utilizó las ganancias del tráfico de drogas para financiar un estilo de vida lujoso, que incluía propiedades exclusivas en Colombia.