Con heridas y dentro de un carro: así hallaron a Kembery Flores, hondureña asesinada en EE UU

La joven de 25 años de edad, madre de un niño, fue hallada sin vida, con heridas de bala y dentro de un carro en Estados Unidos. ¿Qué se sabe del caso?

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 17:20
1 de 10

Como Kembery Chirinos Flores, de 25 años de edad, fue identificada la joven que fue hallada muerta al interior de un vehículo en la ciudad de Sunnyvale, estado de California, Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Según información preliminar, la joven presentaba heridas producidas por un arma de fuego.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Kembery Chirinos Flores era una hondureña originaria de la aldea El Caulote, en el municipio de Silca, departamento de Olancho, al oriente de Honduras.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Según la información que ella compartía en sus redes sociales, nació el 9 de diciembre del 2000 y se mudó a los Estados Unidos en 2019.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Las autoridades presumen que la joven habría sido atacada con un arma de fuego, debido a las heridas encontradas en su cuerpo.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Sunnyvale (DPS, por sus siglas en inglés) recibieron el reporte de un tiroteo.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a la víctima dentro de un vehículo, con heridas en su cuerpo y ya sin vida.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

En redes sociales, la joven de 25 años se mostraba muy activa y amorosa con su pequeño hijo, de aproximadamente cuatro años de edad.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Hasta el momento no hay pistas sobre los sospechosos del crimen, ni se conocen los motivos por los que le habrían quitado la vida.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

El hecho ocurrió la noche del miércoles 7 de enero, pero su cuerpo fue hallado horas después. Se conoció que los sospechosos huyeron del lugar.

 Foto: Redes sociales
