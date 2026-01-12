Con heridas y dentro de un carro: así hallaron a Kembery Flores, hondureña asesinada en EE UU

Como Kembery Chirinos Flores, de 25 años de edad, fue identificada la joven que fue hallada muerta al interior de un vehículo en la ciudad de Sunnyvale, estado de California, Estados Unidos.
Según información preliminar, la joven presentaba heridas producidas por un arma de fuego.
Kembery Chirinos Flores era una hondureña originaria de la aldea El Caulote, en el municipio de Silca, departamento de Olancho, al oriente de Honduras.
Según la información que ella compartía en sus redes sociales, nació el 9 de diciembre del 2000 y se mudó a los Estados Unidos en 2019.
Las autoridades presumen que la joven habría sido atacada con un arma de fuego, debido a las heridas encontradas en su cuerpo.
Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Sunnyvale (DPS, por sus siglas en inglés) recibieron el reporte de un tiroteo.
Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a la víctima dentro de un vehículo, con heridas en su cuerpo y ya sin vida.
En redes sociales, la joven de 25 años se mostraba muy activa y amorosa con su pequeño hijo, de aproximadamente cuatro años de edad.
Hasta el momento no hay pistas sobre los sospechosos del crimen, ni se conocen los motivos por los que le habrían quitado la vida.
El hecho ocurrió la noche del miércoles 7 de enero, pero su cuerpo fue hallado horas después. Se conoció que los sospechosos huyeron del lugar.