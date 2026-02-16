Capturan a hondureño que hablaba con falsa menor de edad creada por detectives en Florida

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano hondureño fue capturado en Florida, EE UU, tras una operación encubierta realizada por el Departamento de Policía de Auburndale, luego de que presuntamente intentara reunirse con quien creía era una menor de 14 años. Según autoridades, las Unidades de Investigación Criminal y Ejecución Especial del Departamento de Policía de Auburndale llevaron a cabo recientemente una operación encubierta que condujo al arresto de un hombre hispano de 36 años

Su nombre es Milton Reinerio Peña Hernández, conocido como "Larry", quien intentó participar en actos sexuales lascivos e ilegales con una menor. "Milton creía estar comunicándose con una niña de 14 años, pero en realidad estaba hablando con detectives encubiertos. Durante siete días, Milton envió repetidamente mensajes e imágenes explícitas a los detectives y ofreció 60 dólares a cambio de mantener relaciones sexuales ilegales con él", cita un comunicado del Departamento de Policía de Auburndale. "También hizo múltiples planes para viajar y conocer a la menor en persona, a pesar de haber declarado repetidamente que no quería problemas debido a su edad. El 10 de febrero de 2026, viajó a un lugar no revelado para encontrarse con quien creía que era la niña de 14 años. A su llegada, los detectives lo identificaron y arrestaron sin incidentes", añade el documento. Agregaron que tras su arresto, Milton Peña Hernández declaró a los investigadores que es ciudadano hondureño y se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.