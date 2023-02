Argelio Paz, el hondureño que viajó en avión por primera vez tras enamorarse de una japonesa

Fueron dos años de relación, ya que después de la fecha la joven tuvo que regresar a su país natal, mientras que Argelio no lo dudó dos veces, tomó un avión por primera vez y viajó por más de 24 horas para reencontrarse con el amor de su vida.

El conversación con este rotativo, la japonesa Shiho Takahashi, quien reveló que su comida favorita de Honduras es el nacatamal, las baleadas y las enchiladas, contó que está feliz de haberse casado con un catracho. “Mi esposo es muy cariñoso y relajado, aquí hay mucho estrés y él me lo quita, me besa y me abraza”, dijo entre risas.

Y es que según explicó Takahashi, en Japón las personas no suelen abrazarse entre sí, ni establecer relaciones tan cercanas como sucede en Honduras, lo que le llamó la atención desde que puso un pie en territorio hondureño.

Ni el idioma, ni los miedos y si quiera las alturas, la pareja ha demostrado que nada es imposible cuando existe amor, por lo que ahora planean impulsar la cultura de su natal creando algún tipo de negocio gastronómico ya sea en Honduras o en Japón.