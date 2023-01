Matan a dos hermanos hondureños en Nueva Orleans, Estados Unidos

“Sí, fue alrededor de las 11 en punto ( de la noche). Estábamos viendo una película y escuchamos un sonido bastante indescriptible”, dijo un vecino que no quiso ser identificado.

Los fallecidos respondían a los nombres de Ever Ramírez y Andy Ramírez, de 23 y 27 años respectivamente. En el hecho también se identificó a otra víctima de nombre Dwayne Boutain, de 15.

“Qué difícil es la vida, de verdad. Me duele tanto. Dios los tenga en su gloria, siempre voy a recordar los momentos bellos que pasamos primos. La niñez que vivimos fue única, la verdad. Me entristece saber que no los volveremos a ver”, fue uno de los conmovedores textos.

