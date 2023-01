Hondureña muere junto a dos personas en brutal tiroteo en Texas

A la escena también acudieron paramédicos del Departamento de Bomberos de Dallas para asistir a las víctimas. Sin embargo, la hondureña Queindin Flores, Arnoldo Chachagua y la otra persona desconocida ya no presentaban signos vitales por lo que fueron declarados muertos.

“Nunca estamos preparados para cosas así, les pedimos de corazón que nos ayuden con lo que puedan”, escribió uno de sus familiares, Yolanis Castillo, en Facebook.

“Necesito que me ayuden, yo soy pobre y no tengo como mandarla a traer... yo la quiero ver, porque no la veía desde hace 20 años”, dijo su madre, Teodora Arias Acosta, en Telemundo Dallas.

En ese sentido, los familiares de la hondureña crearon una cuenta de GoFundme para las personas que quieran apoyar.