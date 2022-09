Xiomara Castro viajará a la sede de la ONU para afinar detalles sobre llegada de la CICIH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Héctor Zelaya, secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, confirmó que la mandataria viajará a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, EE UU, donde se reunirá con el secretario general António Guterres.

El objetivo de la reunión es la negociación para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), explicó el funcionario.

“Vamos a estar el 20 y 21 de septiembre en Naciones Unidas para tener una reunión con el secretario general de ONU con respecto a este tema, la idea es ir avanzando”, precisó.

Zelaya comentó que las facultades de la CICIH se definirán en estas negociaciones entre ambas partes.

“Si tiene o no dientes es algo que se está discutiendo, no se pueden tener valoraciones actuales si no se ha llegado a una conclusión”, dijo.

El secretario general de la ONU ya tiene en su poder la contrapropuesta del gobierno de Honduras para poder instalar la CICIH y entre esa respuesta está el rechazo para que la CICIH sea un acusador privado, como lo recomendó Naciones Unidas.

Junto a Castro Sarmiento, le acompañará Héctor Zelaya y el canciller Eduardo Enrique Reina.

