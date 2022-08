Fuerte rechazo a intención de incluir a gais en desfiles patrios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La intención por parte de la Secretaría de Educación de incluir a la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersexual y Queer (LGBTIQ+) ha causado un fuerte rechazo entre las iglesias y padres de familia.

Para estos sectores, los auténticos protagonistas de los desfiles patrios son los estudiantes, por lo que incluir un movimiento aislado a las actividades cívicas y académicas es un error rotundo.

Según la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), por los principios y valores fundamentales que han definido la Independencia de Honduras, se debe retirar la iniciativa de que el movimiento LGBTIQ+ desfile frente a los símbolos patrios.

LEA: Tomás Zambrano: Aprobar nueva ley del CNDS es instalar una dictadura como la de Nicaragua

“Solicitamos al ministro de Educación, Daniel Sponda, y a la excelentísima presidenta, Iris Xiomara Castro, retirar toda idea de participación de este grupo de personas que no nos representan en las fiestas cívicas”, manifestaron en un comunicado.

Ayer, Sponda aclaró que el movimiento LGBTIQ+ no ha realizado ninguna solicitud para incorporarse a los desfiles patrios, no obstante, será el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip) el que decidirá su inclusión o no en los desfiles.

Por su parte, la Asociación de Padres de Familia (APF) comparte la postura de los pastores, que las fiestas patrias son únicamente para promover el civismo y valores.

ADEMÁS: Mauricio Villeda: Proyecto presentado por el Ejecutivo de la ley del CNDS es una copia en un 61% de una ley de México

“Una cosa es que se tolere a las personas de ese movimiento y otra cosa es que se promueva el homosexualismo en los centros educativos”, declaró Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Padres.

La semana anterior, el subsecretario de Educación, Edwin Hernández, afirmó que no se rechaza la inclusión de la comunidad LGTBIQ+ en los desfiles.

DE INTERÉS: ¿El movimiento LGBTQ+ desfilará el 15 de septiembre? Esto dice el ministro de Educación