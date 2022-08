Tomás Zambrano: Aprobar nueva ley del CNDS es instalar una dictadura como la de Nicaragua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El líder de la bancada nacionalista Tomás Zambrano aseguró este martes -30 de agosto- en una conferencia de prensa que aprobar la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) “es instalar una dictadura como la de Nicaragua”.

Zambrano agregó que “esta ley nefasta enviada por el Poder Ejecutivo con la intención de aprobar una nueva ley del CNDS vendría a instalar una dictadura y nos llevaría a una Nicaragua en la cual se violenta la democracia, las libertades y viene a ser un instrumento para silenciar a todo aquel opositor”.

“El artículo 5 establece lo que hoy sí sería dictadura en criminalizar las acciones de protesta cuando un grupo pida un derecho, como los transportistas que se toman las calles para exigir una revisión a la tarifa va a ser considerado amenaza y lo van a bajar de su unidad y lo van a llevar detenido, igual el medio de comunicación cuando un periodista se manifieste en contra de una acción de este gobierno lo van a ir a sacar, igual si somos políticos a la salida del Congreso, a la salida de la Alcaldía nos van a detener de manera inmediata porque así lo deja”, declaró ante los medios.

Agregó que “es tan grave que hay en un numeral de este artículo que habla de la intención de suplantar las autoridades constitucionalmente constituidas. Qué significa eso, que ya nadie va a poder decir que esta directiva es ilegal”.

“Por esta razón, así como otros artículos, como en el Ejecutivo en el artículo 8 que establece la integración, pero el Ejecutivo va a determinar en qué reuniones participa la Policía y Fuerzas Armadas y en qué reuniones no participa”, explicó.

Zambrano reiteró que esta ley no tiene razón de ser “para que se establezca una integración del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”.

“¿Qué es lo que deja duda? Que cuando sean decisiones que van a violentar los derechos humanos no van a la Policía y las Fuerzas Armadas porque no van a atender órdenes ilegales y van a dejar su posición en esas reuniones no van a integrar lo que es la Policía y las Fuerzas Armadas”, siguió el parlamentario.

“Hay otro artículo que consideramos grave y que por eso no lo va a acompañar esta bancada. Ellos (el Gobierno) en campaña prometían derogar la ley de secretos, cuando lo presentaron esta bancada los acompañó, pero hoy en ese artículo 9 numeral 8 vuelven a incorporar la ley de secretos”, recordó Zambrano.