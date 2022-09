Partido Nacional dice que nueva Ley del CNDS criminaliza la libre expresión y resucita la Ley de Secretos

En el numeral ocho del comunicado cita textual que: “Artículo No. 18.- Al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, las instancias gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método recolección de información, sin afectar en ningún caso las garantías individuales y colectivas ni los derechos humanos; siendo esto una clara violación a la intimidad de los ciudadanos”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La bancada del Partido Nacional volvió a sentar su posición respecto a la polémica ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y a través de un comunicado enlistó los artículos por los cuales no apoyarán la normativa.

Mediante una conferencia de prensa, el Partido Liberal (PL) anunció que entre esta y la próxima semana seguirán los acercamientos para construir una nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), con los cinco puntos planteados por el instituto político a fin que la misma no contravenga ninguna ley existente ni la Constitución misma.

El proyecto de la bancada del Partido Liberal incluye al jefe del Estado Mayor Conjunto en el nuevo CDSN, excluye al Procurador, coloca más requisitos para el Secretario e incluye una cláusula que prohíbe el espionaje político.

Mauricio Villeda, presidente de la comisión especial nombrada por el PL, anunció que el borrador elaborado por el ente político fue finalizado al término de una semana.

El liberal pormenorizó que “queremos decir que el proyecto que se presentó en el CN no concuerda con lo que emana la Constitución, está excedida por ese proyecto del Ejecutivo, por eso el PL concluye qué hay que crear una nueva ley. Lo segundo desafortunadamente que presentó el Poder Ejecutivo, es una copia en un 61% de una ley Mexicana del Consejo de Seguridad”.

Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano agregó que “esta ley nefasta enviada por el Poder Ejecutivo con la intención de aprobar una nueva ley del CNDS vendría a instalar una dictadura y nos llevaría a una Nicaragua en la cual se violenta la democracia, las libertades y viene a ser un instrumento para silenciar a todo aquel opositor”.

“¿Qué es lo que deja duda? Que cuando sean decisiones que van a violentar los derechos humanos no van a la Policía y las Fuerzas Armadas porque no van a atender órdenes ilegales y van a dejar su posición en esas reuniones no van a integrar lo que es la Policía y las Fuerzas Armadas”, siguió el parlamentario.

“Hay otro artículo que consideramos grave y que por eso no lo va a acompañar esta bancada. Ellos (el Gobierno) en campaña prometían derogar la ley de secretos, cuando lo presentaron esta bancada los acompañó, pero hoy en ese artículo 9 numeral 8 vuelven a incorporar la ley de secretos”, recordó Zambrano.

