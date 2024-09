Xiomara Castro sugiere implementar consultas populares durante discurso en la ONU

5

No obstante, Castro no anunció si estas consultas serán implementadas en el cierre de su mandato, el cual concluye en enero del 2026.

El génesis de su disertación fue marcado por una denuncia de golpe de Estado en su contra, mencionando y recordando el hecho al expresidente Manuel Zelaya Rosales.

“Hoy estoy amenazada por las mismas fuerzas que hace 15 años dieron un golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales... Me amenazan porque he hecho cambios estructurales económicos y he denunciado regímenes tributarios que propician desigualdades económicas”, fustigó.

Esta no es la primera vez que Castro habla sobre la consultas populares. En septiembre de 2023 durante su visita a Cuba, afirmó que “alcanzar el socialismo democrático es una misión y razón de ser para cambiar y mejorar, radicalmente, la calidad de vida de nuestra gente. Que se respete la consulta popular como la vía que hemos escogido para alcanzar este objetivo”.

La presidenta Xiomara Castro está en Nueva York desde el lunes 23 de septiembre y el martes 24 se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres.