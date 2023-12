Xiomara Castro recibe visita de José Nácher Tatay en víspera de la Navidad

La visita del líder católico ocurrió el mismo día en que el arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, llamara a la presidenta a escuchar al pueblo y a trabajar para resolver las cosas que le aquejan.

“Xiomara Castro, escuche al pueblo, no sea sorda al clamor de este pueblo, (los hondureños) no están pidiendo cosas grandes, quieren tener trabajo, tener techo, tener pan, vivir con dignidad en Honduras, esperamos que no sea sorda al clamor de este pueblo que está sufriendo”, instó Lenihan.