Maduro agradeció "demostraciones de solidaridad" en rechazo a recompensa

Caracas, Venezuela.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, agradeció este lunes todas las "demostraciones de solidaridad" en rechazo a las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien acusó al líder chavista de ser uno de los mayores narcotraficantes y anunció una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca a su arresto. "Quiero agradecer esas demostraciones hermosas de solidaridad, de compañía, de unión nacional, de fusión perfecta y alegre, popular-militar-policial, que se han dado a lo largo y ancho de todo el país", expresó Maduro. En su programa semanal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario también agradeció el respaldo de los cuerpos militares y policiales, que, subrayó, han dispuesto su "armamento" al servicio de la "causa de la paz".

"Quiero agradecer a todas las fuerzas militares, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos sus componentes (...) que han salido a dar la cara por la paz y la soberanía de Venezuela", manifestó Maduro, que también agradeció el apoyo de los poderes públicos. Este lunes, cientos de chavistas se movilizaron en Caracas y varias regiones de Venezuela en apoyo a Maduro ante lo que señalaron como "amenazas estúpidas" de Estados Unidos. Autoridades como la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, y la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, acompañaron esta movilización, en la que también participaron trabajadores del sector público y un grupo de motoristas.



En los últimos días, el Parlamento, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia -todas controladas por funcionarios afines al chavismo-, la Fiscalía, la Policía Nacional Bolivariana y otras instituciones del Estado se han pronunciado en rechazo a la recompensa de EE.UU., que duplica la ofrecida el pasado enero.