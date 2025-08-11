Chavistas marchan en Venezuela en respaldo a Maduro ante "amenazas estúpidas" de EE UU

"Otra vez con sus amenazas estúpidas, otra vez con sus amenazas completamente reñidas con el derecho internacional y el derecho de los pueblos a ser independientes y libres, atacan a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro jamás se les ha arrodillado, jamás se les arrodillará y siempre los denunciará con su verbo valiente y con su accionar de líder de esta revolución bolivariana", dijo Rodríguez.