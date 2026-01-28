Venezuela libera a tres hondureños que llevaban meses detenidos

Tegucigalpa, Honduras.– Venezuela liberó a tres hondureños que permanecían detenidos en su territorio desde hace más de siete meses, según informaron sus familiares.

De acuerdo con información preliminar, los tres connacionales, originarios y residentes del departamento de Islas de la Bahía, ya se encuentran en proceso de retorno hacia Honduras.

Aparentemente, el trío fue liberado la tarde del pasado martes 27 de enero. Según la última actualización brindada por sus familiares, los hondureños ya se encontraban en Panamá, desde donde continuarían su viaje de regreso al país.