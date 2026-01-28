Venezuela libera a tres hondureños que llevaban meses detenidos

Tegucigalpa, Honduras.– Venezuela liberó a tres hondureños que permanecían detenidos en su territorio desde hace más de siete meses, según informaron sus familiares.
De acuerdo con información preliminar, los tres connacionales, originarios y residentes del departamento de Islas de la Bahía, ya se encuentran en proceso de retorno hacia Honduras.
Aparentemente, el trío fue liberado la tarde del pasado martes 27 de enero. Según la última actualización brindada por sus familiares, los hondureños ya se encontraban en Panamá, desde donde continuarían su viaje de regreso al país.
Los liberados fueron identificados como Johonnie Martínez, Walter López y Willy Bowman, quienes permanecían privados de libertad en territorio venezolano.
La detención de los tres hombres ocurrió en julio de 2025 en la isla de Margarita, Venezuela, mientras navegaban a bordo de una embarcación con registro N35.
Según versiones iniciales, los hondureños realizaban labores de búsqueda de barcos sumergidos de la Segunda Guerra Mundial u otras embarcaciones naufragadas en épocas pasadas. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro los acusó de espionaje y los privó de su libertad.
Desde entonces, los familiares de los isleños aseguraron no haber recibido información clara sobre las condiciones en las que se encontraban, por lo que en reiteradas ocasiones exigieron la intervención del gobierno hondureño.
La situación se mantuvo sin cambios hasta este día, cuando los familiares confirmaron que los connacionales fueron liberados y ya se encuentran de regreso a la tierra que los vio nacer.