Familiares exigen liberación de tres hondureños detenidos en Venezuela

Islas de la Bahía, Honduras.— Tres hondureños permanecen detenidos en Venezuela desde hace más de seis meses, mientras sus familiares exigen su liberación inmediata. Los parientes de los detenidos informaron a medios de comunicación que desde julio de 2025 no han recibido ninguna información oficial sobre la situación o el paradero de sus familiares. La preocupación se ha incrementado tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos en Venezuela el pasado sábado 3 de enero, lo que ha generado temor por su integridad física.

Los hondureños fueron detenidos en julio de 2025 en la isla de Margarita, Venezuela, mientras navegaban cerca de la zona a bordo de una embarcación con registro N35. Los detenidos fueron identificados como Johonnie Martínez, Walter López y Willy Bowman. Hasta el momento, ninguna de las familias ha recibido información sobre sus condiciones de detención. De acuerdo con versiones preliminares, los tres hombres trabajaban en la embarcación realizando labores de búsqueda de barcos sumergidos de la Segunda Guerra Mundial u otras embarcaciones naufragadas en épocas pasadas. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Venezuela calificó estas actividades como presunto espionaje, motivo por el cual fueron detenidos y trasladados a un destino desconocido.