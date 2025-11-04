Capturan en El Salvador 17 hondureños, vinculados a banda que hurtaba celulares en autobuses

San Salvador, El Salvador.-Funcionarios de Seguridad de El Salvador presentaron este lunes a un grupo de centroamericanos supuestos miembros de una "banda criminal" dedicada "al hurto de teléfonos móviles" en autobuses del transporte público.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó en una comparecencia ante la prensa de la "captura de 8 nicaragüenses, 17 hondureños, 11 salvadoreños, un guatemalteco", y que 5 personas más están "prófugas".

Explicó que las investigaciones de la Fiscalía General comenzaron en enero de 2024 y que se identificó "la existencia de una estructura criminal que opera en las rutas del transporte colectivo de todo el país, integrada por nicaragüenses, hondureños, salvadoreños que actuaban de forma coordinada para hurtar teléfonos móviles dentro de las unidades del transporte".