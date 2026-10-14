La UNAH solicitará L2,500 millones adicionales para el presupuesto de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) solicitará una ampliación presupuestaria de al menos 2,500 millones de lempiras para el presupuesto de 2027. El monto será adicional a los 7,700 millones previstos, y de acuerdo a las autoridades, la ampliación es con el propósito de atender el crecimiento de la matrícula estudiantil y financiar los proyectos académicos y científicos que están en desarrollo. El rector de la UNAH, Odir Fernández, afirmó que los recursos adicionales son necesarios para garantizar el funcionamiento de la máxima casa de estudios y dar respuesta al incremento de la demanda de educación superior. "No menos de 2,500 millones de lempiras ayudarían a la operatividad institucional y a continuar estos resultados que hoy se están observando en la Universidad", dijo el titular de la máxima casa de estudios.

De aprobarse la ampliación solicitada, el presupuesto universitario ascendería a unos 10,200 millones de lempiras para el próximo ejercicio fiscal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, la petición deberá ser valorada en el proceso de discusión presupuestaria y dependerá de las decisiones de las autoridades competentes. Fernández explicó que una de las principales razones de la solicitud es el aumento en la cantidad de estudiantes que ingresan a la institución. Según detalló, cuando asumió la administración universitaria, la matrícula rondaba los 54,700 alumnos, mientras que actualmente alcanza aproximadamente los 88,000 estudiantes. A esas cifras se suman los traslados desde otras instituciones de educación superior.

De acuerdo con el rector, durante los últimos dos años la UNAH ha recibido más de 15,000 estudiantes procedentes de otras universidades, lo que incrementa las necesidades de atención académica y administrativa. Es así que la ampliación presupuestaria busca responder a esa demanda y permitir que la institución continúe con sus planes de crecimiento. El académico indicó que la expansión de la Universidad no se limita al número de alumnos, sino que también comprende la apertura de nuevas carreras y el fortalecimiento de la formación de posgrado y la investigación científica. "Hemos abierto nuevas carreras, hoy hay más doctorados, hoy tenemos programas de posdoctorados, hemos mejorado en los rankings en cuanto a investigación se refiere", manifestó. Los recursos adicionales permitirían dar continuidad a los proyectos contemplados en el Plan Estratégico Institucional, así como atender las necesidades que surgen con la ampliación de los servicios académicos.