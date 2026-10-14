Tabla de posiciones Champions League: PSG y Barcelona meten miedo; así queda Real Madrid

El París Saint-Germain se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la fecha al imponerse por 4-2 al Manchester City en territorio inglés. El conjunto francés mostró su poderío ofensivo y consiguió una victoria de prestigio que lo coloca en la parte más alta de la tabla de posiciones.

París, Francia.- La segunda jornada de la UEFA Champions League 2026-27 llegó a su final este miércoles 14 de octubre, con resultados sorprendentes, goleadas y remontadas que comienzan a marcar el rumbo de la clasificación en el nuevo formato de la competición europea.

El equipo parisino fue contundente durante el primer tiempo y logró tomar una ventaja importante, aunque tuvo que resistir la reacción de los dirigidos por Pep Guardiola en la segunda mitad. Pese a la presión del conjunto inglés, el PSG consiguió mantener la diferencia y confirmó su candidatura a pelear nuevamente por el título europeo.

Otro de los encuentros que acaparó la atención fue el enfrentamiento entre la Roma y el Real Madrid en Italia. El conjunto local llegó a estar arriba en el marcador por 3-1 y parecía tener controlado el partido, pero el equipo merengue reaccionó en los minutos decisivos para conseguir una espectacular remontada por 4-3.

La victoria permitió al Real Madrid mantenerse entre los equipos que han conseguido ganar sus dos primeros compromisos en esta edición de la Champions League. El conjunto blanco volvió a demostrar su capacidad para competir en escenarios complicados y resolver partidos que parecen estar cuesta arriba.

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Con el cierre de la segunda jornada, siete equipos mantienen un registro perfecto de puntos y se perfilan como protagonistas en el arranque del torneo. Sin embargo, el PSG sobresale entre los primeros puestos después de su contundente triunfo ante el Manchester City.

La competición europea no tendrá una pausa prolongada, ya que la tercera jornada se disputará el martes 20 y miércoles 21 de octubre. Los clubes buscarán mantener su buen ritmo o recuperarse de los resultados adversos para mejorar sus posiciones en la clasificación.

Entre los compromisos más atractivos de la próxima fecha destacan el enfrentamiento entre el PSG y el Barcelona, así como el duelo entre el Bayern Múnich y el Arsenal, dos partidos que prometen emociones y podrían provocar cambios importantes en la tabla de posiciones.