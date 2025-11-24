La UNAH lanza convocatoria para elegir al nuevo vicerrector de relaciones internacionales

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta de Dirección Universitaria (JDU) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) abrió la convocatoria para las personas que desean postularse al cargo de Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. Con el llamado a los postulantes, las autoridades de la junta comienzan el proceso de selección, elección y nombramiento en propiedad para este importante cargo dentro de la máxima casa de estudios. El proceso de recepción de las postulaciones inició el pasado 18 de noviembre; la convocatoria permanecerá abierta hasta el 2 de marzo de 2026.

Las autoridades de la junta universitaria hicieron la invitación a los profesionales nacionales e internacionales que deseen a participar en el proceso a que envíen su postulación. Entre los requisitos que deben cumplir los postulantes están: ser hondureño o centroamericano, mayor de 35 años y residente en el país; tener título académico de postgrado, otorgado, reconocido o incorporado por la UNAH y con una experiencia mínima de cinco años en la docencia o en la investigación o bien, título académico con grado de licenciatura con diez años de experiencia académica. El postulante debe tener publicaciones científicas, técnicas o humanísticas de nivel superior, realizadas en medios de publicación reconocidos; además de estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y no tener ni haber tenido cuentas pendientes con el Estado. La postulación deberá contener, entre otras, la siguiente documentación: carta de interés que indique la motivación para optar al cargo, sus aportes a la gestión universitaria y cualquier otro aspecto que considere importante; el curriculum vitae con respaldo documental, certificación original del acta de nacimiento. Actualmente, la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales está siendo ocupado de manera interina por el académico Javier David López Padilla.

Decano de Medicina

Luego de la renuncia de la doctora Perla Simons como decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, las autoridades de la JDU comenzaron el proceso de selección para el puesto.