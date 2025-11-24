La UNAH lanza convocatoria para elegir al nuevo vicerrector de relaciones internacionales

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta de Dirección Universitaria (JDU) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) abrió la convocatoria para las personas que desean postularse al cargo de Vicerrectoría de Relaciones Internacionales.
Con el llamado a los postulantes, las autoridades de la junta comienzan el proceso de selección, elección y nombramiento en propiedad para este importante cargo dentro de la máxima casa de estudios.
El proceso de recepción de las postulaciones inició el pasado 18 de noviembre; la convocatoria permanecerá abierta hasta el 2 de marzo de 2026.
Las autoridades de la junta universitaria hicieron la invitación a los profesionales nacionales e internacionales que deseen a participar en el proceso a que envíen su postulación.
Entre los requisitos que deben cumplir los postulantes están: ser hondureño o centroamericano, mayor de 35 años y residente en el país; tener título académico de postgrado, otorgado, reconocido o incorporado por la UNAH y con una experiencia mínima de cinco años en la docencia o en la investigación o bien, título académico con grado de licenciatura con diez años de experiencia académica.
El postulante debe tener publicaciones científicas, técnicas o humanísticas de nivel superior, realizadas en medios de publicación reconocidos; además de estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y no tener ni haber tenido cuentas pendientes con el Estado.
La postulación deberá contener, entre otras, la siguiente documentación: carta de interés que indique la motivación para optar al cargo, sus aportes a la gestión universitaria y cualquier otro aspecto que considere importante; el curriculum vitae con respaldo documental, certificación original del acta de nacimiento.
Actualmente, la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales está siendo ocupado de manera interina por el académico Javier David López Padilla.
Decano de Medicina
Luego de la renuncia de la doctora Perla Simons como decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, las autoridades de la JDU comenzaron el proceso de selección para el puesto.
En abril de este año las autoridades abrieron la convocatoria y hasta la fecha detallan que dos postulantes han pasado a la etapa cualitativa y, por lo tanto, continúan en el proceso de selección.
Los aspirantes que avanzan en esta fase son Gustavo Adolfo Galo García, actual decano interino, y Nahum Puerto Vallecillo.
En ese sentido, la JDU reafirmó su compromiso de continuar con el proceso con transparencia y estricto cumplimiento de las normativas institucionales y del Estado hondureño.
Asimismo, durante la intervención, la JDU reiteró a la comunidad universitaria y al pueblo hondureño su disposición de seguir fortaleciendo la confianza en los procesos internos, asegurando que cada etapa se rige por criterios claros y establecidos.