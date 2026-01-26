  1. Inicio
Ubican cuadro de Xiomara Castro junto al de Manuel Zelaya en Casa de Gobierno

El cuadro de Xiomara Castro se ubicó en uno de los tres salones donde hay pinturas de presidentes y junto al de su esposo, Manuel Zelaya

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 21:18

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro finalizó este 26 de enero su gobierno y como tradición se colocó su foto en uno de los salones de Casa Presidencial.

En Casa de Gobierno existen tres salones donde se conservan las fotos de los diversos presidentes que ha tenido Honduras en su historia.

Xiomara Castro en su último discurso: “Quiero desearle suerte a Tito Asfura"

En uno de ellos están los mandatarios que llegaron al poder por la vía democrática. En otro salón se encuentran los que ganaron la presidencia de manera democrática, pero decidieron seguir en el poder con un golpe de Estado, como Tiburcio Carías Andino.

Mientras, en el último salón, se encuentran los presidentes que se instalaron directamente por la vía del golpe de Estado.

Es en el primero en mención donde fue instalado el cuadro de Xiomara Castro y la particularidad es que fue colocado al lado de la pintura de Manuel Zelaya Rosales, presidente del 2006 al 2009.

Héctor Zelaya, hijo de la pareja presidencial y exsecretario privado de la mandataria, subió un video a sus redes sociales donde se ven los cuadros de Castro Sarmiento y Zelaya Rosales juntos.

Xiomara Castro participó en un evento la noche de este 26 de enero en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y posteriormente se dirigió a Casa de Presidencial para pasar sus últimas horas en la sede del Poder Ejecutivo.

Las 10 promesas de campaña que Xiomara Castro no pudo cumplir en su gobierno

Durante ese evento la mandataria saliente deseó suerte al nuevo jefe de Estado, Nasry Asfura: “Quiero desearle suerte a Tito Asfura, esperamos que Honduras siga con este proceso de crecimiento y sé que lo deseamos todos. Decirlo con mucho orgullo: misión cumplida”, acot.

Antecedente

En agosto del 2022, el expresidente Manuel Zelaya Rosales brindó un recorrido a periodistas por los salones y explicó que bajo el mandato de Xiomara Castro tomaron la decisión de mover el cuadro de Roberto Micheletti Baín al salón de los presidentes que llegaron al poder tras un golpe, como sucedió en 2009.

El cuadro de Micheletti no se encontraba en dicho salón cuando Castro y Zelaya se instalaron en Presidencial, por lo que se movió al salón con las pinturas de Oswaldo López Arellano, Policarpo Paz García, entre otros.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

