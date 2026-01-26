Ubican cuadro de Xiomara Castro junto al de Manuel Zelaya en Casa de Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro finalizó este 26 de enero su gobierno y como tradición se colocó su foto en uno de los salones de Casa Presidencial.

En Casa de Gobierno existen tres salones donde se conservan las fotos de los diversos presidentes que ha tenido Honduras en su historia.

En uno de ellos están los mandatarios que llegaron al poder por la vía democrática. En otro salón se encuentran los que ganaron la presidencia de manera democrática, pero decidieron seguir en el poder con un golpe de Estado, como Tiburcio Carías Andino.

Mientras, en el último salón, se encuentran los presidentes que se instalaron directamente por la vía del golpe de Estado.

Es en el primero en mención donde fue instalado el cuadro de Xiomara Castro y la particularidad es que fue colocado al lado de la pintura de Manuel Zelaya Rosales, presidente del 2006 al 2009.

Héctor Zelaya, hijo de la pareja presidencial y exsecretario privado de la mandataria, subió un video a sus redes sociales donde se ven los cuadros de Castro Sarmiento y Zelaya Rosales juntos.

Xiomara Castro participó en un evento la noche de este 26 de enero en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y posteriormente se dirigió a Casa de Presidencial para pasar sus últimas horas en la sede del Poder Ejecutivo.