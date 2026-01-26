Ubican cuadro de Xiomara Castro junto al de Manuel Zelaya en Casa de Gobierno

En agosto del 2022, el expresidente <b>Manuel Zelaya Rosales</b> brindó un recorrido a periodistas por los salones y explicó que bajo el mandato de Xiomara Castro tomaron la decisión de mover el cuadro de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cuadro-micheletti-movido-sala-presidentes-poder-tras-golpe-estado-EE9688125" target="_blank">Roberto Micheletti Baín</a></b> al salón de los presidentes que llegaron al poder tras un golpe, como sucedió en 2009. El cuadro de Micheletti no se encontraba en dicho salón cuando Castro y Zelaya se instalaron en Presidencial, por lo que se movió al salón con las pinturas de Oswaldo López Arellano, Policarpo Paz García, entre otros.