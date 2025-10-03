Tres personas han muerto ahogadas durante Semana Morazánica 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias que han azotado Honduras durante la última semana han dejado un saldo de cuatro personas fallecidas y más de un centenar de afectados, informó este viernes la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Tres de las víctimas murieron el martes por sumersión, mientras que otra falleció tras la caída de un árbol, producto de los fuertes vientos y la saturación del suelo, según el reporte oficial.

Entre las víctimas se encuentran un adulto y su hija de 10 años, arrastrados por la corriente del río Las Hamacas, en el municipio de Yarula, departamento central de La Paz. Una adolescente de 14 años falleció ahogada en una quebrada del municipio de Lepaterique, en Francisco Morazán. Otro hombre, de 48 años, murió este viernes en La Esperanza, departamento de Intibucá, tras la caída de un árbol. Además de las muertes, las autoridades reportan daños materiales en al menos una docena de viviendas e infraestructura, así como familias que han requerido asistencia humanitaria. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los equipos de rescate mantienen labores de monitoreo y atención en las regiones afectadas, mientras la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales llamó a la población a extremar precauciones ante la persistencia de lluvias en los próximos días.