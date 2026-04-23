Tomás Zambrano será galardonado en Nueva York con el premio “Libertad sobre el Socialismo”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recibirá un importante reconocimiento internacional este viernes 24 de abril en la ciudad de Nueva York. El Metropolitan Republican Club, una de las organizaciones políticas con mayor trayectoria en Estados Unidos, ha seleccionado al líder hondureño para otorgarle el premio Richard M. Nixon “Freedom over Socialism” (Libertad sobre el Socialismo), en el marco de su gala anual número 122 que se celebrará en un exclusivo club privado de Midtown Manhattan. ​La distinción resalta la trayectoria de Zambrano como una figura importante del Partido Nacional, destacando su papel en la promoción de la libre empresa y la gobernanza democrática. Según el comité organizador, el parlamentario se ha consolidado como un referente en la defensa de las instituciones frente a políticas de corte socialista, posicionándose además como una de las figuras con mayor potencial para liderar el futuro político del país bajo principios de soberanía nacional y libertad económica.

​“Zambrano Molina ha jugado un papel clave en el avance de los principios de libertad y la empresa privada, manteniéndose firme en oposición a las políticas socialistas en Honduras”, destacó la organización estadounidense en su reseña oficial sobre el galardonado. ​El evento, denominado “Celebrating America”, no solo rendirá tributo al líder hondureño, sino que reunirá a figuras de alto perfil del movimiento republicano y conservador de Estados Unidos. Entre los oradores principales confirmados se encuentra el ejecutivo del condado de Nassau y aspirante a la gobernación de Nueva York, Bruce Blakeman, en una velada que busca conmemorar los valores tradicionales y el fortalecimiento de las democracias en el hemisferio bajo una visión de derecha moderna. ​Durante la ceremonia, Zambrano compartirá escenario con otros líderes de renombre que también serán premiados, como el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien recibirá el galardón “Donald Trump Commander in Chief”.