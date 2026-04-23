Cristian Valladares, bombero que fue hallado muerto en su habitación en Cantarranas

En otra publicación que dejó pensando a sus amigos y seres queridos: "Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 24 horas para terminar el sueño que terminó siendo mi peor pesadilla. Y no me siento mal sabiendo que fui un cobarde en rendirme, pero lo mejor es que ahora seas feliz porque te mereces eso y mucho más; al contrario, yo no merezco nada."