Herencia garífuna hondureña es protagonista en 10 edición del "Latino Film Market Fest"

Nueva York, Estados Unidos.- El Latino Film Market presentará el 10º Festival del Mercado de Cine Latino desde el martes 21 de abril hasta el sábado 25 de abril de 2026, en la ciudad de Nueva York. Celebrando su 10º aniversario bajo el lema “Celebrando a la Comunidad Latina en NYC”, este año el festival abraza el poderoso mensaje: “Nuestras raíces caminan con nosotros". El festival exhibirá 9 películas de Honduras, incluyendo una sólida representación de voces garífunas, directoras mujeres, creadores LGBTQI y proyectos liderados por estudiantes. Presentado en colaboración con Thurito Martinez Enterprises, Restaurante Baleadas Supreme by Olivia, The Garifuna Experience NYC, M&V Natural Products, IHCAP Inc., Gala Inc., Silberman School of Social Work at Hunter College, Manhattan Neighborhood Network (MNN) y el Centro de Estudios Puertorriqueños, el festival continúa elevando las narrativas latinas a través de distintas disciplinas.

Como parte de la celebración del Mes de la Herencia Garífuna, el festival destacará las vibrantes contribuciones de cineastas garífunas hondureños. Este año, siete de las nueve películas han sido creadas por cineastas garífunas, reflejando poderosos temas de identidad, migración, espiritualidad, territorio y preservación cultural. Obras Destacadas: Wachari, un cortometraje innovador completamente en idioma garífuna del reconocido director Nery Bernárdez, con banda sonora de Jangel Martínez, hijo del legendario Aurelio Martínez.

Raíces que Tiemblan, dirigida por Sindy Ortiz Barrios, que explora la migración y la aculturación. Liñagu Ilagülau, de Ivis Escobar, una narrativa única contada desde la voz del tambor garífuna. Garífuna Nuguya, de Marianela Solórzano Mejía, que aborda la cotidianida de una familia frente a el cambio climático y otros retos. Amor o Sacrificio, de Paula Iveth Guity Martínez, relata los límites entre la Fe, el deber y sentimientos. Otras películas destacadas incluyen: Inicia-Zion, de Josué Orellana, la historia de una joven en una búsqueda espiritual. Empleado del Mes, de Alex Araujo, una reflexión aguda sobre la ambición y el valor en el entorno laboral moderno. A veces quisiera arrancarme la piel, de Barbara Escalante, un viaje introspectivo sobre la memoria, el amor, la culpa y la pérdida. Detrás del Rostro, de José Medina, una exploración impactante de realidades ocultas y las consecuencias del engaño.

El festival también contará con una presentación musical especial de Jangel Martínez, en honor al legado de su padre, el fallecido Aurelio Martínez, cuya influencia continúa resonando a través de generaciones. Las historias nos unen, y los narradores tienen el poder de cambiar mentes, transformar emociones y acercarnos unos a otros”, expresó Thurito Martínez, curador del bloque garífuna-hondureño del festival. “El año pasado viajé tres veces a Honduras en busca de estas joyas cinematográficas que hoy nos enorgullece estrenar en la ciudad de Nueva York. Este año marca un hito: presentamos nueve películas hondureñas, cinco de ellas creadas por cineastas garífunas emergentes. Son historias que nos reconectan con nuestras raíces, nuestra historia y nuestras comunidades”.

Detalles del evento