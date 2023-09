Tomás Zambrano dice que líderes de Libre no quieren que un fiscal independiente los investigue

“Va a creer que Libre va a querer que un fiscal independiente investigue esos 50 millones (de lempiras) que salió en los medios de comunicación de la marcha que traían engañada y obligada a la gente, empleados públicos que si no venían no les renovaban el contrato, que si no venían no le van a dar el acuerdo, hasta la gente que recibe un bono de Esperanza, creo que se llama, que recibe tres mil lempiras cada seis meses, llegaron a las casas de la gente a decirles que si no venía no le iban a pagar el bono”, argumentó.