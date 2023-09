La diputada Fátima Mena , una de las vicepresidentas del Congreso Nacional, dejó claro que “yo quiero que Chinchilla se vaya, yo quiero que Sibrián se vaya, pero de acuerdo con lo que dice la ley, que es eligiendo a los nuevos fiscales”. Mena culpó a Libre de no dialogar, por eso el Congreso no pudo cumplir en tiempo y forma con la elección del fiscal.

El que no se eligieran a las nuevas autoridades del Ministerio Público generó diferencias entre los diputados, quienes -en muchos casos- afirmaron que no se sabe si la institución continuará con las investigaciones pendientes.

Casi a media noche, justo cuando se vencía el plazo, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expuso que Chinchilla y Sibrián no podían continuar dirigiendo la justicia del pueblo porque habían “perdido la investidura de sus cargos y carecen de legitimidad”.

Entre los múltiples argumentos que Redondo leyó de un documento está que las estructuras del crimen organizado y narcotráfico lograron penetrar, controlar y dirigir los poderes del Estado, incluyendo el Ministerio Público.

Afirmó que esa situación ha ocasionado que Honduras se posicione como uno de los países más corruptos y catalogados como narco estado por autoridades y cortes penales estadounidenses.

“Si no fuese así, no habría existido la necesidad de crear la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih-OEA), cuyos casos no llevaron a prisión a todos los criminales investigados”, leyó, mientras recordaba que el convenio no fue renovado y “prácticamente fueron expulsados de Honduras”.

Incluso, ahondó sobre la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y otras personas vinculadas con el narcotráfico, a quienes nunca se les investigó, acusó o enjuició en Honduras.

Las investigaciones en el caso de Hernández “solo aparecieron específicamente en la fase del juicio de extradición, evidentemente para tratar de evitar su extradición a Estados Unidos”.

El documento también señala al fiscal de apoyar, encubrir la reelección presidencial en 2017, la aprobación de las ZEDE, fraudes electorales y la vigencia del Código Penal.

“Estos (fiscal general y fiscal general adjunto, e incluso el directos de fiscales) han cometido innegables, evidentes y graves delitos por acción y omisión contra todos los hondureños y el Estado de Honduras”, por lo que dejó en manos de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) la justicia del país.

Esta decisión ya se había especulado horas antes, luego de que Libre dijera que el ejercicio de la acción penal lo seguiría ejerciendo la Uferco, amparados en el decreto 67-2022 aprobado por el Congreso Nacional.