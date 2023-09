Xiomara Castro: “Titularidad del Ministerio Público está acéfala”

Además, a través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria hondureña aseguró que su gobierno va “contra la corrupción” y recordó que “el artículo 80 y el reglamento interno no puede delegar facultades constitucionales”.

“Yo tengo la obligación conforme a ley hasta que las autoridades nombren a nuestros sustitutos. No ha puesto la renuncia el fiscal general ni su servidor. Eso es lo que manda el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Cumplimos con lo que manda la ley para no dejar acéfala la institución”, aseguró.

“Yo espero que Libre no vaya a comprometer a un fiscal tan íntegro como Luis Javier Santos. Él es el titular de una unidad dentro del Ministerio Público, pero no es el director de fiscales. Y el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público es claro, que en caso de que abandonen su cargo el fiscal Chinchilla y el fiscal Sibrián, sólo en ese caso el director va a asumir la responsabilidad de manejar el MP mientras no hayamos electo fiscal general y fiscal adjunto”, subrayó.

“Quien diga que la Uferco va a asumir esa responsabilidad, le está mintiendo a Honduras”, recalcó.

En consonancia con Espinoza, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que “la Uferco no va a suplantar al fiscal general, ellos van a seguir como Uferco”.