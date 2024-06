Costa de los Amates: Bajo el agua vado inaugurado por Xiomara Castro hace dos meses

El alcalde de Alianza, Valle, Faustino Manzanares, dijo que además de los daños económicos del proyecto se reportan pérdidas millonarias para las familias de la zona, pues con la destrucción de la única vía de ingreso no se puede comercializar el camarón y otros productos de los que subsisten.

El Heraldo Plus advirtió el riesgo de la obra

Hace algunas semanas la Unidad Investigativa de El Heraldo Plus viajó a esta zona del sur del país y evidenció que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), institución a cargo del proyecto, dejó tirados cuatro millones de lempiras en gaviones (cestas rectangulares hechas de mallas metálicas de acero inoxidable o hierro galvanizado) donados por la Cooperación Suiza para la construcción de los diques que impedirían las severas inundaciones en la Costa de los Amates, pero en su lugar se construyeron las bordas y el vado sumergible.

La SIT tampoco echó mano de un costoso estudio realizado por la Cooperación Suiza y el Consejo de Cuenca Río Goascorán que se donó a la municipalidad de Alianza, Valle, con el que se brindaba una solución permanente en temas de mitigación con la construcción de una caja puente múltiple para que 16 comunidades de la zona no queden incomunicadas en el momento que comiencen las lluvias.

“Nos mintieron”, “por eso a la inauguración que hizo la presidenta no llegó la gente de la Costa de los Amates”, “nos dieron atol con el dedo”, “esto no fue lo que se socializó”, “esas bordas no van a durar nada”, “les interesa estar haciendo esas bordas todos los años porque es un negocio de 40 millones de lempiras”, “dejaron botados los gaviones”, “hicieron lo que quisieron”, “estamos listos para quedar inundados”, fueron algunos de los reclamos de los pobladores de Alianza durante la visita de este rotativo.