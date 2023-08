Marcio Cabañas Cadillo tras figurar en nómina de candidatos a Fiscal General: “Espero que valoren nuestra trayectoria”

Al ser abordado por este medio sobre cómo afectó el factor político su selección como candidato, el abogado Cabañas Cadillo refirió que “por ahora no tenemos, nunca hemos sido activistas, todos somos... como seres humanos, he ejercido el voto, pero no tengo ningún tipo de afiliación o participación meramente en un partido político”.

En este punto del proceso para la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto el candidato espera del Congreso Nacional “que valoren, así como la Junta Nominadora, nuestra trayectoria, nuestra formación académica y nuestras habilidades para poder gerenciar o dirigir el Ministerio Público”.

Agregó que “son aspectos muy importantes a fin de dar un bienestar y dar una respuesta positiva a la ciudadanía y a la sociedad que la desea”.