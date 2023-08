Bartolo Fuentes denuncia que el Partido Nacional busca impedir la elección de fiscales

“Nosotros tenemos que elegir al fiscal pero desgraciadamente hay una bancada que está anunciando que no va a haber elección del fiscal porque no van a acompañar el proceso. La bancada del Partido Nacional puede bloquear hasta cierto punto la elección”, inicio diciendo Fuentes a EL HERALDO.

“Si todos se ponen en la posición de no apoyar no se ajustan los 86 votos. La táctica del Partido Nacional es no elegir fiscal para que pueda continuar Óscar Chinchilla al frente del Ministerio Público”, añadió.

De igual manera Bartolo Fuentes dijo no conocer a ninguno de los cinco aspirantes que quedó en la lista final, sin embargo, aseguró que votarán por dos de los postulantes que aún aspiran a ambos cargos.

“Ninguno de los que vienen en la nómina se puede decir que es oficialista, tenemos que ver pero en mi caso no puedo opinar porque no conozco a ninguno de los que está en esa nómina.