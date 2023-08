Luis Redondo justifica adhesión de la CAF alegando que en Congresos anteriores no se aprobaban las actas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el decreto de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el tema sigue causando rechazo entre varios sectores, por lo que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se pronunció al respecto en un documento donde justificó la legalidad de la aprobación.

Redondo, comenzó por aclarar que el término “ratificación del acta” es erróneo, pues se trata en realidad de una aprobación del acta de la sesión anterior, la cual no agrega ni le resta validez al decreto discutido, sino que se trata de un acto protocolario que no es de carácter obligatorio y que no afecta la cantidad de votos obtenidos en la discusión del decreto, para esto citó el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Dicho artículo dice textualmente que “una vez comprobado el quórum, el secretario da lectura a la propuesta de agenda preparada por la junta directiva y jefes de bancada, que incluirá la lectura del acta de la sesión anterior. Una vez leída el acta y antes de ser aprobada, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende, en cuanto a la verdad de los hechos y se hagan correcciones de redacción”.