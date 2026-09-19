Startup Renaissance, empresa mexicana que pondrá en marcha plan para provocar lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la prolongada sequía que sufren algunas regiones de Honduras a causa del fenómeno de El Niño, el país centroamericano procederá a partir de la próxima semana a realizar una veintena de vuelos que provocarán una “estimulación artificial” de las nubes para que llueva. El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, dijo a periodistas que en cada vuelo -a cargo de una empresa mexicana- se utilizarán unos 100 litros de yoduro de plata para desencadenar las lluvias. Se prevé que las precipitaciones caigan en las regiones más afectadas, como el denominado Corredor Seco, que abarca territorios de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala cercanos al Pacífico.

También serán estimuladas las nubes para que llueva en el sector del Aguán (norte), una de las zonas agrícolas más importantes del país, lo mismo que en el centro, donde se localiza Tegucigalpa. La capital, con una población de dos millones de habitantes, sufre drásticos racionamientos de agua, por lo que ésta se suministra a los usuarios cada nueve días. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A partir de la próxima semana recibirán el agua cada 12 días, según advirtió esta semana el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya.

La humedad, clave

Para provocar las lluvias artificiales se buscan regiones donde haya humedad suficiente, inestabilidad atmosférica y ascenso de aire, según explicó el director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal. Desde el pasado miércoles comenzó a llover de forma torrencial en algunas regiones del norte y oeste del país, mientras que en Tegucigalpa las precipitaciones fueron muy leves. La sequía en algunos sectores del sur del país arruinó el cien por cien de los cultivos de granos básicos como maíz y frijoles, además de afectar a la ganadería y la industria azucarera, entre otros sectores productivos.

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