Sociedad civil y analistas ven extradición de JOH ’como el inicio de la caída de la corrupción’

No obstante, Lester Ramírez , coordinador de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa ( ASJ ), advirtió que no hay que desenfocarse porque todavía hay materias pendientes por resolver para atacar la corrupción y el narcotráfico enquistados en la institucionalidad y el sistema de partidos políticos.

Aunque la aprobación a la solicitud de extradición no representa un acto de culpabilidad o exoneración de cargos -según aclararon juristas-, la mayoría de voces de la sociedad civil coinciden en percibir el hecho como un acto de justicia.

Aunque la defensa de Hernández, quien gobernó a Honduras durante ocho años, interponga el recurso de apelación contra la resolución, “será una estrategia no más para dilatar el proceso”, estimó Leonardo Pineda , de la Coalición Anticorrupción Honduras.

Veo la aprobación de la solicitud de extradición como el fin de la era de Juan Orlando Hernández y de su clan. A partir de esto habrá una serie de incautación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias. Hay que tener mucho cuidado con todos esos bienes inmuebles, que son una fortuna multimillonaria, para que no se pierdan en corrupción.

Hasta ahora ningún personaje de ese nivel había sido solicitado en extradición por Estados Unidos. Están abriendo una nueva página en su lucha contra la narcoactividad; por el nivel del involucrado imagino que esta es solo la primera nota de un montón de crónicas a futuro, no solo del país, sino de la región”.

En este caso se ha seguido un procedimiento en cortes de Nueva York y se ha involucrado a narcotraficantes confesos y luego el proceso contra su hermano, de allí es que fue apareciendo la figura del expresidente. Manda un mensaje muy poderoso a la región y es que Estados Unidos no tienen disposición a tolerar este tipo de actos de ninguna persona por muy cercana o aliada que fuera en el pasado.

La corrupción es como la maleza, usted debe atacar la raíz. En el caso de la corrupción, debe atacar las causas. Nadie le garantiza que en un tiempo relativamente corto no surjan otros personajes que incurran en los mismos ilícitos penales. (Esta extradición) es una gran oportunidad porque genera un ejemplo para aquellos que en algún momento creen que son invulnerables”.

“Hay que verlo como una vergüenza nacional y como una evidencia de que el modelo republicano no funciona en Honduras. Si hubiese un sistema efectivo de seguridad penal, si hubiese un sistema correcto de aplicación de justicia donde los altos funcionarios que tienen la responsabilidad de administrar justicia no estuvieran vinculados y dependientes de los grupos que los proponen y colocan en los cargos, la situación sería diferente.

Oliver Erazo - Abogado

“No es un juicio y el procedimiento que se está siguiendo ni siquiera es legal porque no proviene de una ley, sino de un Auto Acordado. No solo miremos la piedra que le podemos tirar al expresidente, debemos de analizar las cosas tal cual es.

Aquí la pregunta es: ¿qué hubiese pasado si el juez (Edwin Cruz) da no ha lugar el pedido de extradición? Hubiese dicho que la Corte (Suprema de Justicia) es vendida o que responde a los intereses de Juan Orlando Hernández, pero bueno, eso puede ser una estrategia del juez natural porque pudo haber dicho: “yo la otorgo (la solicitud de extradición), pero este tronco no me lo echo yo solo; aquí somos 15 los magistrados, entonces que sea el pleno de la CSJ que sea el que conforme o revoque mi fallo”. Esta historia, la siguiente semana, puede cambiar perfectamente.

Hay que acordarnos que quien puso la actual Corte Suprema fue Juan Orlando Hernández y que la misma Corte ha respondido a los intereses de Juan Orlando y que el Partido Nacional tiene la mayoría de magistrado de la Corte Suprema. Entonces esa solicitud podría ser revocada cuando toque resolver”.

+Juan Barahona respecto a extradición de JOH: “No esperamos que fuera tan rápido”