Ana García: Es una venganza y conspiración con altos tintes de persecución política

TEGUCIGALPA. HONDURAS.-La ex primera dama de Honduras, Ana García, reaccionó molesta a la aprobación de extradición a Estados Unidos de su esposo Juan Orlando Hernández.

“Una violación más a los derechos de mi esposo Juan Orlando”, escribió la esposa del exmandatario. Agregando que “no ha concluido la audiencia y los medios ya filtraron la supuesta determinación del Juez Natural”.

LEA:

Sin embargo, la suerte del expresidente hondureño ya estaba echada.

Minutos más tarde, García salió de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con un semblante desencajado y mostrando mucho enojo e indignación.

Y aunque no aceptó responder interrogantes a los medios de comunicación, esto fue lo que dijo:

“Ustedes conocen a Juan Orlando porque lo han visto laborar por los últimos 12 años como presidente del Congreso (Nacional) y como presidente de Honduras. Su compromiso siempre ha sido el de trabajar para recuperar la seguridad en este país”, comenzó diciendo la ex primera dama.

Seguidamente, dejando entrever su enfado, expresó: “Fue el hombre más visible, el hombre más visible, en este país”.

“Incluso cuando íbamos a Estados Unidos el Servicio Secreto nos acompañaba a todos lados. No había lugar donde no tuviéramos el apoyo de los cuerpos de seguridad en nuestras labores”, continuó.

“Así que yo no me creo esas mentiras que han dicho estos narcotraficantes y lamento -sinceramente- que esto se le haga a alguien que ha sido aliado. Me pregunto: ‘¿De aquí en adelante quién más querrá trabajar para combatir el narcotráfico en cualquier país de la región o en Honduras? Si al que puso el pecho al frente hoy le hacen esto, ¿qué podemos esperar?”, cuestionó.

García, al igual que en los 30 días anteriores (desde la captura de JOH), admitió que deja el futuro de su esposo en manos de Dios.

“Pero nosotros como familia ponemos todo en manos de Dios, que la paz de Dios nos inunda y sabemos que la justicia de Dios siempre va a estar ahí. Dios es nuestro juez, Dios es nuestro abogado. Yo confío en que más temprano que tarde la verdad va a salir a la luz”, confesó.

“Ustedes con nosotros van a saber la verdad de todo lo que ha pasado. Se trata de una venganza y de una conspiración con altos tintes de persecución política. Es un momento de mucha dificultad, de mucha reflexión. También me debo a mi familia, a mis hijos”, concluyó.

ADEMÁS: Análisis: