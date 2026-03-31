Semana Santa en Islas de la Bahía: ¿qué hacer, a dónde ir y cuánto cuesta?

Islas de la Bahía, Honduras.- En los 18 departamentos del país hay lugares hermosos para poder visitar durante la Semana Santa 2026, pero sin duda la joya en el caribe está en el insular Islas de la Bahía. En las tres islas en las que se encuentran los cuatro municipios del paradisíaco Islas de la Bahía, Roatán, Utila, Guanaja y José Santos Guardiola, hay atractivos que compiten con cualquier otro paraíso del mundo. Roatán se ha constituido —a juicio de sus millones de visitantes— en el principal y predilecto atractivo de ese reconocido archipiélago; esto por las innumerables bellezas que tiene esta isla, comenzando por el azul turquesa, lo cristalino y la tranquilidad de sus aguas, perfectas para nadar y descansar en sus playas de arena blanca. La isla de Roatán está ubicada a 16 millas náuticas, o sea, 30 kilómetros de La Ceiba, Atlántida. En embarcación el trayecto lo puedes recorrer entre una hora y quince minutos, hasta una hora y treinta minutos, dependiendo las condiciones climáticas.

Por la vía aérea, desde San Pedro Sula hasta Roatán, son 45 minutos de vuelo, y si se toma el avión en Tegucigalpa, el viaje es de aproximadamente 50 minutos.

Tanto por hacer

Con 260 kilómetros cuadrados de territorio, en Islas de la Bahía los visitantes pueden realizar diferentes actividades, todo dependerá de los gustos, aficiones y las cosas nuevas que por explorar en las tres islas, y Cayos Cochinos, que también es parte del archipiélago.

Una de las actividades predilectas es bañar en sus tranquilas aguas cristalinas, tanto en Roatán, Utila, Guanaja y José Santos Guardiola; sin embargo, ese es sólo el comienzo de un cúmulo de entretenimientos en todo el departamento insular. Para quienes desean experiencias más intensas, la isla ofrece la práctica del buceo, ya sea con snorkel o con tanque de oxígeno, este último requiriendo capacitación previa. Los arrecifes de las Islas de la Bahía forman parte del vasto Sistema Arrecifal Mesoamericano y se encuentran entre los más saludables del mundo, albergando ricas comunidades de corales y peces que caracterizan esta zona del Caribe hondureño. El manejar jet ski o moto acuática, también es uno de los atractivos de las tres islas, pero en los últimos meses, esta actividad marítima ha sido regulada en el municipio de Roatán, debido a ciertos accidentes que se ha suscitado al conducir este vehículo acuático.

Entre las opciones de esparcimiento y diversión está el parasailing, particularmente en la playa de West Bay, en Roatán; esto consiste que en volar con un paracaídas que es remolcado por una lancha, para poder contemplar lo bonito de la playa y el arrecife coralino desde unos 200 metros de altura. El paseo dura aproximadamente diez minutos y sus precios rondan entre los 90 y 130 dólares.

Otro de los placeres que no puedes pasar por alto —dependiendo de tu disponibilidad económica— es interactuar con los delfines. En Roatán existe un sitio en el que, al pagar, se puede nadar por unos minutos, tocar y tomarte fotos con delfines; es una de las atracciones más apetecidas por los visitantes. Y si hablamos de delfines, en Utila hay tours en los que precisamente, los lugareños que los realizan llevan a los turistas a los sitios de avistamiento de estas especies marinas, incluidos tiburones y ballenas, en ciertas épocas del año. En Guanaja es similar. Allá, los tours para hacer buceo en las profundidades del mar y poder apreciar el coral marino y los cientes de especies de peces es una de las opciones predilectas, en especial, del turista extranjero.

En las tres islas también hay sitios para hacer senderismo. Subir a lo más alto de sus terrenos y poder avistar el mar azul turqueza que las rodea, es otra opción para los que quieren diversificar su estadía en

Roatán, Utila y Guanaja.

¿Dónde ir?

West Bay, en Roatán, es una de las playas más visitadas del mundo.Su oferta hotelera es la de mayor prestigio y calidad en la zona.

En Roatán también está Anthony´s Key. En este lugar las personas pueden nadar con delfines por 30 minutos o más. Gumbalimba Park, es un pequeño parque y zoológico ubicado en el sector de West Bay. Es otra alternativa para que no sólo quiere ir a la playa. Carambola Botanical Gardens tiene 40 hectáreas de jardín botánico, con numerosos senderos que son un lugar perfecto para practicar senderismo, fotografía panorámica y avistamiento de aves.

Un poco más adentro de Roatán está Little French Key. Un cayo paradisíaco como sólo el caribe lo puede ser. Aquí puedes disfrutar de la privacidad que buscas, paseos a caballos, entre otras actividades recreativas. En Utila también se puede visitar la famosa fábrica de chocolate artesanal; reconocida por la alta calidad de sus productos elaborados a base de cacao 100% hondureño. Si la intención de los visitantes es conocer la cultura de Islas de la Bahía, no es importante visitar la zona garífuna de Punta Gorda, situada en la zona central de Roatán. Allí pueden conocer más de la cultura garífuna, su gastronomía, su forma de vida, artesanías, entre otras virtudes propias de esta etnia hondureña.

Precios del traslado