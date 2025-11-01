Secuestro y extorsión virtual: así operan ahora las bandas criminales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) advirtió a la población hondureña sobre una nueva modalidad bajo la que operan las bandas criminales en Honduras: solicitan un servicio, los citan y después los secuestran y extorsionan. “Delincuentes se hacen pasar por clientes interesados en trabajos o servicios, citan a técnicos o personal en ubicaciones específicas y, mediante videollamada y amenazas, exigen transferencias económicas”, aseguraron las autoridades. Inicialmente, los delincuentes contactan a la víctima a través de sus redes sociales o aplicaciones de mensajería y se hacen pasar por un cliente que desea solicitar un servicio.

Luego de intercambiar varios mensajes, los extorsionadores citan a la víctima en un punto específico para hacer efectivo el cumplimiento del servicio que se solicitó en primer lugar. El delito comienza cuando la víctima llega al lugar acordado. Los delincuentes la contactan a través de videollamadas y la amenazan con que está siendo vigilada. "Les afirman que pertenecen a grupos delictivos o carteles y que la zona en la que se encuentran está vigilada, así que no deben moverse", relató la Policía. Posterior a eso, las advertencias son contundentes: a cambio de su seguridad, les exigen transferencias inmediatas y continuas.

Los delincuentes recopilan datos personales y familiares de sus víctimas para luego utilizarlos en su contra y aumentar las posibilidades de recibir el dinero que están solicitando. Ante esta recurrente situación, las autoridades policiales recomendaron a la población siempre verificar la identidad de los clientes: nombre, dirección y número de teléfono. Además, se debe evitar atender solicitudes que provengan de números extranjeros sospechosos y determinar puntos de encuentro transitados y públicos.