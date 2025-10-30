"Te amo, mi mujer valiente": la conmovedora carta que la hija de Cossette López le dedicó

Tegucigalpa, Honduras.- Escrita de su puño y letra, Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), recibió unas conmovedoras palabras de su pequeña hija a través de una carta, en medio del escándalo que la involucra tras que el Ministerio Público revelara unos audios que se le adjudican y que la vinculan a un supuesto plan de boicot electoral. Desde su cuenta de X, la consejera publicó la fotografía de la hoja donde su hija le escribió: "Mamá, quiero que recuerdes esto: Estás siendo atacada por la misma razón por la que vas a ser recordada", cita la carta.

Seguidamente, la pequeña escribió: "No por complacer a los que hoy te gritan". "Sino por sostener la verdad cuando casi nadie más lo hace. Te amo, mi mujer valiente", concluyó. Cossette López actualmente enfrenta una denuncia de su compañero del CNE Marlon Ochoa, quien llevó al Ministerio Público una USB con 24 audios en los que supuestamente se planeaba un boicot para las elecciones del 30 de noviembre. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En los audios, según se señaló, aparece López hablando con el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y un supuesto miembro de las Fuerzas Armadas. Tanto López como Zambrano negaron ser ellos quienes aparecen en las grabaciones y aseguraron que fueron creados con Inteligencia Artificial.