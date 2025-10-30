"Te amo, mi mujer valiente": la conmovedora carta que la hija de Cossette López le dedicó

Tegucigalpa, Honduras.- Escrita de su puño y letra, Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), recibió unas conmovedoras palabras de su pequeña hija a través de una carta, en medio del escándalo que la involucra tras que el Ministerio Público revelara unos audios que se le adjudican y que la vinculan a un supuesto plan de boicot electoral.
Desde su cuenta de X, la consejera publicó la fotografía de la hoja donde su hija le escribió: "Mamá, quiero que recuerdes esto: Estás siendo atacada por la misma razón por la que vas a ser recordada", cita la carta.
Seguidamente, la pequeña escribió: "No por complacer a los que hoy te gritan".
"Sino por sostener la verdad cuando casi nadie más lo hace. Te amo, mi mujer valiente", concluyó.
Cossette López actualmente enfrenta una denuncia de su compañero del CNE Marlon Ochoa, quien llevó al Ministerio Público una USB con 24 audios en los que supuestamente se planeaba un boicot para las elecciones del 30 de noviembre.
En los audios, según se señaló, aparece López hablando con el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y un supuesto miembro de las Fuerzas Armadas. Tanto López como Zambrano negaron ser ellos quienes aparecen en las grabaciones y aseguraron que fueron creados con Inteligencia Artificial.
Esta mañana, la consejera llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un recurso de amparo.
“Hemos estado sufriendo atropellos que nos demuestran que en Honduras la institucionalidad está absolutamente sometida. Pero les quiero decir que tenemos que agotar algunas tramitaciones internas, como personas que sí reconocemos el Estado de derecho”, expresó López.
En la publicación de la carta de su hija, López escribió: "¡Por mi hija y por sus hijos! Nuestra fuerza, nuestro motor".