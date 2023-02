Reformar Constitución para la CICIH es difícil, dice ministro de Transparencia

‘Si la CICIH no viene al país es por el Partido Nacional’

“Si la CICIH no viene es por culpa de la bancada nacionalista ya que se pide derogar el decreto que pretende exonerar diputados que desviaron dinero del Fondo Departamental”.

En defensa, el diputado nacionalista Antonio Rivera desmintió que esa sea la razón por la que no podría venir la CICIH. “La CICIH no puede venir con una limitación de no investigar del período 2006-2010 promovida por ellos, los que han entregado cartas de libertad a lo loco y anularon sentencias del Poder Judicial del régimen Zelaya”, aclaró.