Ratificación del acta de adhesión a la CAF tiene entrampadas las sesiones del Congreso

La oposición ha propuesto sentarse a dialogar para buscarle una salida a la crisis porque sin ratificar el acta de la sesión anterior no se podrá dar el siguiente paso: aprobar decretos importantes para el desarrollo de la nación y mucho menos el Poder Ejecutivo tendría el visto bueno legal para sancionar la incorporación a la CAF.

El partido de Zambrano, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y un ala del Partido Liberal mantienen su postura de no ratificar el acta porque consideran que la adhesión a la CAF es lesiva para los intereses económicos al endeudar al país en más de 11 mil millones de lempiras.

El oficialismo requiere de una mayoría simple (65 votos) para aprobar la ratificación del acta, sin embargo, a estas alturas no cuentan con ellos.En el Poder Ejecutivo son conscientes de que el acta debe ratificarse previo a ser sancionada por la presidenta Xiomara Castro.

“No he recibido ningún documento y tengo la instrucción expresa de no enviar ningún documento, es un momento en el que está en el Poder Legislativo y mientras no llegue aquí con el Ejecutivo, yo quiero ser muy respetuoso del proceso”, admitió Rodolfo Pastor, secretario de la Presidencia.