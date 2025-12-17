Quejas de los derechohabientes por la falta de medicamentos en el Seguro Social persisten

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar que las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) aseguran que el abastecimiento de medicamentos se encuentra arriba del 80%, los derechohabientes siguen quejándose de no recibir todos los fármacos. En el Hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja, en Tegucigalpa, los afiliados deben hacer largas colas con la esperanza de recibir su medicamento; sin embargo, la respuesta que reciben es que no hay. Eso le ocurrió a Carlos Armando Matute, un hombre de más de 50 años que llegó este semana a la farmacia del hospital en busca de cuatro medicamentos que fueron recetados durante su cita médica.

El señor señaló que aunque ya tiene su cita médica para los primeros meses del próximo año, no ha logrado obtener los fármacos que necesita. Matute explicó que requiere cuatro medicamentos de forma permanente y que en el IHSS de La Granja, en Tegucigalpa, solo le entregaron uno. "No hay atorvastatina, hidroclorotiazida y alopurinol que son medicamentos que sirven para tratar el azúcar, la retención de líquidos y tengo comprarlo con mi dinero porque no puedo estar sin mi medicamento", dijo. Indicó que esta situación se mantiene desde hace varios meses, lo que lo obliga a comprar los medicamentos por su cuenta para preservar su salud. Matute espera que el servicio mejore para este nuevo año, y que el medicamento se entregue a los derechohabientes en tiempo y forma.