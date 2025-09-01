¿Qué se sabe de las empresas que manejarán el TREP, la auditoría y biometría?

Tegucigalpa, Honduras.-En cuenta regresiva para la celebración de los comicios de noviembre, durante el último mes el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó la adjudicación de tres procesos de alta relevancia para las elecciones. Tras varios días de retraso en el cronograma electoral, la ampliación de los plazos permitió reprogramar los procesos de licitación, evaluación y adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), así como de la biometría y la auditoría. ​​​​​​En el proceso de recepción de las ofertas de la biometría y auditoría solamente un oferente participó en la licitación, mientras que para el TREP cinco empresas se disputaron su adjudicación. La empresa CGTS Corp con más de 15 años de experiencia en servicios de software y tecnología para las áreas electorales, identidad, software y servicios profesionales, le fue adjudicado el pasado 26 de agosto la auditoría.

Originaria de Estados Unidos, este consorcio participado en distintos procesos electorales en El Salvador, mientras que en Honduras en 2021 auditó el TREP y la biometría. Asimismo, ha participado en procesos electorales en Colombia y República Dominicana. Entre tanto, el sistema biométrico, pese a que todavía no ha sido oficializado el dictamen final, todo apunta a que el Smartmatic el único oferente en la licitación, manejará el mecanismo de identificación. El consorcio estadounidense fue el encargado de manejar el mecanismo biométrico y el TREP en las elecciones de 2021. Smartmatic ha participado en votaciones en Venezuela (desde 2004), Filipinas, Curazao, Estados Unidos (a través de Sequoia), Argentina, Ecuador, Bélgica, Bulgaria, Chile, Estonia, Italia, México, Reino Unido, Zambia, Bolivia, Brasil, entre otros.

Finalmente, el TREP adjudicado la madrugada del sábado 30 de agosto, fue ganado por la empresa colombiana Grupo ASD, especializada en soluciones tecnológicas y logísticas para eventos electorales, tiene 42 años en el rubro. Entre 2021 y 2022 participó en el proceso electoral de su país. No obstante, su experiencia fuera de Colombia es limitada y tampoco registra antecedentes en el tipo de TREP requerido para el proceso hondureño.

Retraso en aprobación de reglamentos

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, manifestó a 90 días de los comicios electorales su preocupación por los atrasos en el proceso de acreditación de la observación nacional de cara a las elecciones generales. “Debo ser sincera y expresar mi preocupación por un retraso que estamos teniendo. Personalmente, considero que no debería haber mayor dilación en este tema, ya que varias entidades han solicitado ser observadores nacionales”, indico la funcionaria. Recordó que en procesos anteriores las organizaciones de sociedad civil acreditaban a su personal bajo requisitos establecidos en el reglamento. Sin embargo, aunque el borrador del nuevo reglamento de observación fue presentado hace tres semanas, todavía no se aprueba de forma definitiva.