¿Qué dice la carta de renuncia que "Tony" García le envío a la presidenta Xiomara Castro?

Tegucigalpa, Honduras.- Antonio García remitió a la presidenta Xiomara Castro su carta de renuncia como vicecanciller de Asuntos Consulares, decisión que adoptó luego que la mandataria mostrara un respaldo hacia Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

El mensaje de Castro hacia Maduro donde rechaza el señalamiento de Estados Unidos fue el detonante para que García hiciera pública su inconformidad.

Según explicó el diplomático, este respaldo puede afectar a los hondureños en Estados Unidos al darse represalias por estar del lado de Nicolás Maduro. En la carta remitida a la presidenta Castro, García enfatiza -también- que existe una crisis electoral y el gobierno es el responsable de generar certidumbre.

Carta íntegra del vicecanciller García a la presidenta Castro

Por este medio presento respetuosamente mi renuncia al cargo de Vicecanciller de la República en Asuntos Consulares y Migratorios, misma que haré efectiva a partir del 12 de agosto de 2025, debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el Gobierno. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La decisión está motivada, entre otros aspectos, por la preocupación que me genera el impacto que puedan tener en nuestros compatriotas en los Estados Unidos las consecuencias del reciente mensaje sobre Venezuela. Si bien comprendo la amistad y solidaridad entre Honduras y Venezuela y que “el se busca por una recompensa" al estilo del Oeste no es conforme al derecho internacional ni a los principios de la carta de las Naciones Unidas, considero que las acciones adoptadas no favorecen el interés nacional ni el bienestar de nuestros connacionales ni de las elecciones presidenciales a favor de Libre.

Adicionalmente, me inquieta la actual crisis electoral que vive el país y que considero artificial y sin precedentes. El Gobierno, como garante del orden y la democracia, está obligado a prevenir cualquier forma de violencia e intimidación y a garantizar un ambiente propicio para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en paz y libertad.