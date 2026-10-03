¿Qué días y hasta qué hora atenderán los bancos durante la Semana Morazánica 2026?

Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ) el sistema bancario cerrará su atención al público desde el próximo miércoles 7 de octubre a partir de las 12:00 p.m. hasta el mediodía del sábado de 10 de octubre.

Tegucigalpa, Honduras.- Si está pensando en realizar gestiones financieras durante el asueto correspondiente a la Semana Morazánica 2026 , le conviene saber qué días y hasta qué hora atenderán los diferentes bancos del país.

Sin embargo, el cierre no es idéntico en todas las agencias. Algunas instituciones ya publicaron cuáles serán sus horarios a través de sus páginas oficiales, y algunos mantendrán abiertas ciertas agencias de centros comerciales el sábado por la tarde.

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias ( Ahiba ) informó que los bancos trabajarán en su horario habitual los días lunes 6 y martes 7 de octubre.

BAC Honduras tendrá abiertas sus agencias el miércoles de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Las agencias en centros comerciales y los autobancos atenderán de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Del jueves 8 al sábado 10, agencias, autobancos y rapibancos permanecerán cerrados. El domingo 11 solo abrirá, en horario normal, el Rapibanco de Walmart en Tegucigalpa

El Banco Central de Honduras (BCH) avisó que sus oficinas a nivel nacional estarán abiertas únicamente el lunes 5 y el martes 6, y retomarán operaciones el lunes 12 de octubre.

Banco Atlántida atenderá en todas sus agencias hasta las 12:00 del miércoles. El sábado 10, las ubicadas en malls y plazas abrirán de 1:00 a 5:00 p. m., y el domingo 11 lo harán las que normalmente operan ese día, según publicaron en sus redes sociales.

Banco Ficohsa, por su parte, mantendrá sus agencias cerradas desde el mediodía del miércoles 7 hasta el mediodía del sábado 10.

Banrural cerrará sus agencias y ventanillas a nivel nacional a las 12:00 del miércoles. Mall Premier de Juticalpa y Torre 101 de San Pedro Sula atenderán de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.; Novacentro y City Mall, en Tegucigalpa, y Unimall, en Choluteca, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Sus autobancos atenderán el miércoles de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en Tegucigalpa y San Pedro Sula; de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en La Ceiba, El Progreso, Siguatepeque y Choluteca; y de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. en Multiplaza, Ventu y Mega Mall. Del jueves 8 al domingo 11 estará todo cerrado, y el lunes 12 volverá el horario habitual.

LAFISE atenderá el lunes 5 y el martes 6 en horario habitual: agencias y ventanillas, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.; agencias en centros comerciales, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.; y autobancos propios, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. El miércoles 7, las agencias y ventanillas cerrarán a las 12:00 p. m., y las agencias en centros comerciales y los autobancos propios, a las 2:00 p. m. El jueves 8 y el viernes 9 estará cerrado a nivel nacional. El sábado 10 reabrirán únicamente las agencias en centros comerciales, de 12:30 p. m. a 5:00 p. m., y el domingo 11, de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. Las ventanillas de la UNAH y del Centro Cívico Gubernamental permanecerán cerradas toda la semana.

Se espera que el resto de instituciones financieras del país puedan compartir sus horarios de Semana Morazánica 2026 para que los clientes estén enterados.

Y, aunque las ventanillas estarán cerradas a partir del miércoles, LA Ahiba recordó a la población que la banca en línea, los cajeros automáticos, las transferencias ACH, los agentes corresponsales y los POS seguirán disponibles sin interrupciones, de manera ágil y segura.

Sin embargo, el Cohep insta a adelantar los trámites que requieran atención presencial, y la Ahiba recomendó revisar las páginas web o las redes sociales oficiales del banco del que cada persona es cliente para conocer horarios especiales y servicios.

La Semana Morazánica nació con el Decreto Legislativo No. 78-2015, que unificó los feriados del 3, 12 y 21 de octubre con fines turísticos, y el Decreto 126-2020 mantuvo esas disposiciones para los años posteriores a 2020. El Cohep aclaró que las empresas con contratos colectivos que fijen otras fechas deberán respetar lo ahí establecido o acordar los cambios conforme a derecho.