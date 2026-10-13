Pronostican lluvias en varias regiones de Honduras este miércoles 14 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones atmosféricas generarán lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, en varias regiones de Honduras este miércoles 14 de octubre de 2026, debido a una bajada en altura y la brisa del océano Pacífico, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán principalmente en el suroccidente, sur y centro del territorio nacional, además de áreas en las regiones norte, oriental y noroccidental. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá normal en la costa norte, con alturas de uno a tres pies.

Mientras tanto, en el golfo de Fonseca, el oleaje estará levemente alterado, con alturas de dos a cuatro pies, según los datos proporcionados por el pronosticador de turno de Cenaos.

Temperaturas

En la capital hondureña se pronostica una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 19 grados. Para la región central se esperan 30 grados de máxima y 22 de mínima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la región insular, las temperaturas alcanzarán los 30 grados como máximo y los 26 como mínimo. En la región norte, el pronóstico establece una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. La región oriental tendrá temperaturas de hasta 32 grados y una mínima de 23 grados, mientras que en la región sur se esperan 35 grados de máxima y 25 de mínima.