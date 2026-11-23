Tegucigalpa, Honduras.-La producción nacional de arroz contabiliza 292,391 quintales registrados en la Bolsa Agropecuaria (Agrobolsa) al corte del 19 de noviembre, cifra que continúa en ascenso con el avance de la cosecha en las principales zonas productoras del país. De acuerdo con los datos oficiales del ciclo anual que se contabiliza del 1 de enero al 30 de diciembre de cada año, este volumen refleja el dinamismo del sector arrocero nacional, al que aún resta sumar la producción que se recolecta y comercializa durante las últimas semanas de noviembre y el mes de diciembre. Para constatar los avances en el terreno de producción, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) desarrolló un día de campo en el municipio de San Esteban, Olancho, donde técnicos y agricultores validaron el desempeño de la nueva variedad Juma 6920, procedente de República Dominicana.

Federico Mejía, productor de arroz en San Esteban, Olancho, proyecta una cosecha global de 12,000 quintales en su finca, destacando un lote de 35 manzanas sembradas con la variedad Juma 6920, donde alcanza rendimientos superiores a los 150 quintales por manzana, una diferencia sustancial frente a los promedios tradicionales de entre 70 y 75 quintales obtenidos con semillas convencionales. "Esta variedad presenta un excelente rendimiento y agradecemos al Gobierno por las gestiones para implementarla, ya que nos permite evitar altos costos en pesticidas y pérdidas por arroz rojo", expresó Mejía Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los resultados replican el éxito alcanzado recientemente en la aldea El Sauce, en Las Vegas, Santa Bárbara, donde el productor Marlin Hernández también superó los 120 quintales por manzana en sus cultivos con la misma genética, proyectando una cosecha local de 10 mil quintales en ese municipio.