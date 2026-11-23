Tegucigalpa, Honduras.-La producción nacional de arroz contabiliza 292,391 quintales registrados en la Bolsa Agropecuaria (Agrobolsa) al corte del 19 de noviembre, cifra que continúa en ascenso con el avance de la cosecha en las principales zonas productoras del país.
De acuerdo con los datos oficiales del ciclo anual que se contabiliza del 1 de enero al 30 de diciembre de cada año, este volumen refleja el dinamismo del sector arrocero nacional, al que aún resta sumar la producción que se recolecta y comercializa durante las últimas semanas de noviembre y el mes de diciembre.
Para constatar los avances en el terreno de producción, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) desarrolló un día de campo en el municipio de San Esteban, Olancho, donde técnicos y agricultores validaron el desempeño de la nueva variedad Juma 6920, procedente de República Dominicana.
Federico Mejía, productor de arroz en San Esteban, Olancho, proyecta una cosecha global de 12,000 quintales en su finca, destacando un lote de 35 manzanas sembradas con la variedad Juma 6920, donde alcanza rendimientos superiores a los 150 quintales por manzana, una diferencia sustancial frente a los promedios tradicionales de entre 70 y 75 quintales obtenidos con semillas convencionales.
"Esta variedad presenta un excelente rendimiento y agradecemos al Gobierno por las gestiones para implementarla, ya que nos permite evitar altos costos en pesticidas y pérdidas por arroz rojo", expresó Mejía
Los resultados replican el éxito alcanzado recientemente en la aldea El Sauce, en Las Vegas, Santa Bárbara, donde el productor Marlin Hernández también superó los 120 quintales por manzana en sus cultivos con la misma genética, proyectando una cosecha local de 10 mil quintales en ese municipio.
La variedad Juma 6920 forma parte del sistema LRC (Limpio, Rinde y Calidad), una estrategia impulsada por la SAG para modernizar el cultivo de granos básicos mediante genética adaptada al trópico.
Con la implementación del programa se consolidan tres metas logradas en el campo: la recuperación de campos con arroz rojo, que anteriormente no tenían mercado para su producción por problemas de contaminación; mejora significativa en la calidad del grano, avalada por el testimonio de la industria molinera; y mayor rentabilidad para los productores que se han acogido al programa, impulsada por el fuerte incremento en la productividad.
Una de sus principales ventajas técnicas es su resistencia a herbicidas específicos, lo que facilita el control efectivo del arroz rojo o salvaje, una maleza que históricamente reduce los rendimientos y provoca fuertes pérdidas económicas a los productores, disminuyendo al mismo tiempo la inversión en agroquímicos.
Asimismo, las semillas de ciclo corto (de entre 105 y 120 días) producen granos extra largos y transparentes, características óptimas para su procesamiento en los molinos nacionales y de alta aceptación para el consumo interno, mostrando un comportamiento favorable ante diversas condiciones de clima y suelo.
Wilmer Alfaro, representante de la Agroindustria, explicó: “para nosotros es un paso agigantado bajo el lema de ganar-ganar, donde ganan los productores, gana la industria y gana el pueblo hondureño porque va a recibir un producto de calidad en su mesa".
“Con esta tecnología se elimina el arroz rojo y los productores nacionales van a recuperar esos campos que habían abandonado porque nadie les quería comprar la producción contaminada" expresó Alfaro.
El aumento en la productividad por manzana resulta estratégico para Honduras, cuyo consumo anual ronda los 6 millones de quintales de arroz y requiere cubrir el déficit mediante importaciones.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina, destacó que "el fortalecimiento integral del rubro mediante semilla mejorada, asistencia técnica, financiamiento e implementación de tecnología, impulsa la recuperación y sostenibilidad del sector arrocero nacional".
Los equipos técnicos de la SAG mantienen procesos de evaluación y validación de las variedades en departamentos como Intibucá, Yoro y Comayagua, con el propósito de determinar los materiales de mayor rendimiento y extender su adopción en todo el territorio nacional.