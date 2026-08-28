Presidente Nasry Asfura recorre instalaciones de Cargill y destaca nuevas inversiones

Tegucigalpa, Honduras. -El presidente de la República, Nasry Asfura, visitó este viernes las instalaciones de Cargill, localizadas en el sector de Búfalo, Villanueva, Cortés, donde conoció los avances de los proyectos de expansión que la compañía ejecuta para fortalecer la producción de alimentos y generar nuevas oportunidades de empleo en Honduras. Durante el recorrido por la planta de nutrición animal, el mandatario observó el funcionamiento de las operaciones y obras contempladas en el plan de crecimiento de la empresa para los próximos años.

“Hoy hicimos un recorrido por Cargill, impresionante las instalaciones, las inversiones nuevas y más de 150 millones de dólares en los próximos 18 meses y ya los están ejecutando”, destacó Asfura. El gobernante afirmó que "Cargill es una compañía insignia para Honduras por todo lo que significa alimentación" y resaltó la importancia de respaldar las inversiones que contribuyen al crecimiento económico y productivo del país. “Esto es un gran ejemplo y estamos como gobierno apoyándolos e incentivándolos a que inviertan y generen oportunidades de empleo. Esto viene a darle oportunidad a Honduras”, subrayó el presidente.