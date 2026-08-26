Presidente Asfura niega sobrevaloración en cirugías para reducir mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura rechazó los señalamientos de una supuesta sobrevaloración en las cirugías realizadas como parte de la estrategia para reducir la mora quirúrgica y pidió revisar directamente los precios publicados en el portal oficial. “Por favor, entren al portal y comparen los precios. Ahí está en el portal cuánto vale una operación”, manifestó el mandatario. Asfura aseguró que no existe sobrevaloración en los procedimientos y pidió que sean los ciudadanos quienes comparen los costos. “No, en ningún momento hay sobrevaloración. Ustedes mismos juzguen”, afirmó. El presidente informó que ya se han realizado 367 operaciones, mientras el fideicomiso avanza con un primer grupo de 500 pacientes, quienes están siendo contactados para realizarles las evaluaciones correspondientes y posteriormente programar las intervenciones quirúrgicas. El mandatario también respondió a las consultas sobre la solicitud de información realizada desde el Congreso Nacional y recordó que los viceministros de Salud presentaron hace aproximadamente tres semanas un informe sobre los primeros seis meses de trabajo.

Gobierno prepara hasta 100,000 sacos de alimentos por sequía

En otro de los temas abordados, Asfura informó que el Gobierno prepara, a través de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), entre 80,000 y 100,000 sacos de alimentos para atender a las familias afectadas por la extrema sequía que continúa extendiéndose en Honduras. Cada saco tendrá un peso promedio de 80 libras y la asistencia contempla la entrega de dos sacos por beneficiario. “Estamos trabajando, preparando en Banasupro alrededor de 80 mil, 90 mil o 100 mil sacos, los que sean necesarios, de alimentación”, detalló.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este miércoles que 28 municipios más fueron declarados en alerta roja por sequía, con lo que suman 103 municipios bajo esta condición y amparados por el decreto de emergencia. Además de la asistencia alimentaria, el Gobierno trabaja en medidas para garantizar la disponibilidad de agua, entre ellas la construcción de reservorios y la perforación de pozos. “Es una crisis gigantesca: el petróleo, la extrema sequía. Ya hemos tomado decisiones de reservorios, de perforación de pozos”, expresó el presidente. Asfura señaló que el Gobierno está a la espera de conocer posibles apoyos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USTDA, por sus siglas en inglés), aunque aseguró que las acciones de respuesta ya se ejecutan con recursos nacionales. “Estamos trabajando nosotros mismos, valiéndonos de nuestros propios recursos para salir adelante. Bienvenida la ayuda de cualquier institución y organismo internacional”, manifestó.

El gobernante también reaccionó a los señalamientos de sectores de la sociedad civil sobre su gestión y aseguró que las críticas no desviarán al Gobierno de sus objetivos. “No somos monedita de oro para quedar bien con todo el mundo. Pueden hacer los comentarios que quieran, no tengo ningún problema, tengo la tolerancia suficiente para que puedan decir lo que quieran, estoy enfocado en trabajar y sacar adelante a Honduras”, expresó. Asfura sostuvo que su administración trabaja en equipo y afirmó que las críticas en medios de comunicación y redes sociales no cambiarán su rumbo. “Somos un gran equipo, tengo un gran equipo de trabajo, porque las cosas no se hacen solo. Todos los trabajos se hacen en equipo. Así que nadie me va a desenfocar. Pueden hablar en medios, llenar las redes de lo que quieran; no me interesa. La verdadera respuesta es el trabajo y lo que vamos a hacer”, enfatizó. El presidente también respondió a quienes evalúan los resultados de su gestión en los primeros 180 días. “No son en 180 días; allá nos vemos la cara el 27 de enero de 2030 y ustedes mismos van a decir si se ha marcado una diferencia en Honduras”, aseguró.

Solicita protestas sin bloquear las vías públicas

Consultado sobre los desalojos de manifestantes frente a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), Asfura manifestó que debe respetarse el uso de la vía pública. “Debe respetarse la vía pública. Yo no digo que no haya protestas, no me molesta, pero deben ser en orden y deben ser de una manera que no interrumpan la vida pública de cada hondureño y por eso sí tengo que velar”, afirmó. El mandatario sostuvo que las protestas pueden realizarse, pero sin afectar las carreteras ni las actividades productivas del país. “No podemos permitir las tomas de carreteras, parar el país, parar la producción, parar la prosperidad de Honduras. Pueden tener protestas, huelgas, pero en orden, que no interrumpan el quehacer de Honduras y la vía pública”, manifestó.

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