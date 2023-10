¿Por qué se desató un enfrentamiento entre empleados del SANAA y colectivos de Libre?

Todo inició porque la noche del domingo, un grupo de militantes de Libre se tomó las instalaciones del SANAA alegando que no se les ha pagado su sueldo desde hace tres meses y pidiendo además la destitución del gerente, el abogado Ricardo Panchamé.

Ante esto, otros los trabajadores del ente gubernamental que querían ingresar a realizar sus labores como cada día, les reclamaron por iniciar lo que consideran una protesta “abusiva”, pues afirman que los grupos políticos no deberían paralizar las instituciones.

“Esto no es posible, han roto los portones y los muros”, denunció uno de los trabajadores del SANAA ante un medio de comunicación y aseguró que el grupo que mantenía lo toma no representaba los intereses de todos los empleados.

“No sé de qué trabaja (el dirigente de Libre) porque siempre anda en todas las tomas de las instituciones del Estado; creo que si quiere hacer un bien por el país, no es haciendo tomas. No nos van a hacer que hagamos cosas incorrectas por este tipo de acciones”, dijo en una ocasión Matheu.

“Yo soy amigo del presidente Zelaya, hablo seguido con él, pero no nos da directrices. Soy maestro de obra, así me gano mi dinerito, y también lucho por mis compañeros de base. No trabajo en el actual gobierno ni tengo un cargo”, indicó en la entrevista con este rotativo.